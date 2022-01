Tecnopolo Bologna, Accorsi: "La nostra è terra di primati, grandi progetti e divertimento "|VIDEO

Il racconto web delle tre destinazioni turistiche regionali, "Via Emilia", fatto dai testimonial, Stefano Accorsi e Andrea Delogu, ha raggiunto 9,2 milioni di visualizzazioni. Presentato il nuovo video sul Tecnopolo di Bologna A Palazzo Re Enco questa mattina si è segnata una nuova tappa: il nuovo video sul Tecnolopolo di Bologna che sorgerà alla ex Manifattura Tabacchi, struttura tra le vie Stalingrado e Ferrarese.

Rete, sinergia, narrazione e amore per la propria terra, al di là dei campanilismi. Sono le parole d'ordine dell'incontro di questa mattina a Palazzo Re Enzo sulle destinazioni turistiche regionali, giunte a due anni di attività, promosso da Apt Servizi.

Il racconto web delle tre destinazioni turistiche regionali, "Via Emilia", fatto dai testimonial, Stefano Accorsi e Andrea Delogu, con i video istituzionali e i post ha raggiunto 9,2 milioni di visualizzazioni. Il Progetto Via Emilia prevede nel 2022 10 nuovi video dell’attore bolognese.

"Secondo me, in Emilia-Romagna, si riescono a realizzare progetti legati al sogno, si mette una grande passione, ma anche grande divertimento. Grazie ad alcuni film che ho fatto, e anche la pubblicità del Maxi Bon, lo sento che sotto i piedi ho le mie radici, sono fiero e orgoglioso di questo, E' una regione di primati, uno non se ne rende neanche conto", ha detto Accorsi ai cronisti.

"In poche centinaia di chilometri ci sono le e quattro ruote più belle al mondo e 44 prodotti igp e dop", ha sottolineato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"Di fronte a voi non avete dei burocrati - ha detto Mattia Santori, presidente della destinazione Turistica Bologna/ Modena - il driver dell'Emilia - Romagna è la cultura". Per il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad "far conoscere i tesori più nascosti è un grande obiettivo. La regione può crescere ancora tanto turisticamente". "Abbiamo visto i parchi degli Stati Uniti, ma non i luoghi straordinari vicino a noi - rileva il presidente di Visit Emilia, Cristiano Casa - a proposito di sinergia, abbiamo presentato la collaborazione tra la cultura card di Bologna e la Parma card, mettere insieme progetti per creare opportunità"

