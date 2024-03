5 telecamere in frantumi: preso il vandalo con la mazza da golf

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un vandalo dai gusti "ricercati" quello finito nei guai ieri in via del Pratello. Alle 23 alcuni cittadini hanno chiamato la polizia segnalando un ragazzo che stava spaccando le telecamere di videosorveglianza della zona con una mazza da golf, in via Frassinago.

Gli agenti intervenuti hanno fermato il giovane, un 22enne bolognese, pregiudicato, e sequestrato la mazza.

Ben cinque le telecamere spaccate e divelte, due sono state trovate in un cassonetto. Il 22enne è stato individuato e fermato in via del Pratello e, dopo gli accertamenti, è stato denunciato per danneggiamento aggravati.

Si tratta di un volto noto alle forze dell'ordine: l'ultimo arresto risale ai primi giorni di marzo per un furto con spaccata in un negozio di elettronica, ma alle spalle ha anche precedenti per lesioni.