Telecamere traffico e scarico merci: cambio orari nella zona T

Si accendono altre due telecamere in via Ugo Bassi e via Rizzoli (multe in automatico dal 1 marzo) e cambiano le regole del carico e scarico merci nella 'T'. Da lunedì prossimo, 1 febbraio, il Comune ha deciso di rimodulare gli orari di accesso per i furgoni merci che entrano nell'area sulla base della compatibilità ambientale dei mezzi. La fascia pomeridiana sarà però eliminata del tutto.

I veicoli a benzina euro 2 e 3 potranno entrare nella 'T' dalle 6 alle 7.30 e uscire dalle 6 alle 8. Quelli a benzina euro 4,5 e 6 e diesel euro 5 e 6 potranno entrare dalle 6 alle 10.30 e uscire dalle 6 alle 11. I mezzi a metano euro 2, 3, 4, 5 e 6 e Gpl 2, 3, 4, 5 e 6 gli ibrida e gli elettrici potranno accedere invece dalle 6 alle 12.30 e uscire dalle 6 alle 13.

Le limitazioni d'accesso all'area T restano invariate, spiega ancora Palazzo D'Accursio ma dal primo marzo altre due telecamere, in via Rizzoli e in via Ugo Bassi, "saranno attive per tutelare l'area T dai transiti impropri e sanzionare i veicoli non autorizzati in uscita dal cuore del centro storico della citta'". La fase di pre-esercizio delle due nuove telecamere inizierà lunedi' 1 febbraio e dopo un mese, dal primo marzo, inizieranno a sanzionare i veicoli non autorizzati. (Bil/ Dire)