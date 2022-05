Sicurezza: in arrivo nuove telecamere per la videosorveglianza in Appennino

Il comune di Marzabotto riceverà dal Ministero dell’Interno un finanziamento per l’implementazione del sistema di videosorveglianza già presente nel territorio. Il sostegno economico destinato al comune dell’Appennino bolognese- spiega l'amministrazione locale - fa parte di un finanziamento che il Ministero ha previsto attraverso un bando del 2021, valido per tutto il territorio nazionale e che ammonta a 27 milioni di euro. L’obiettivo ministeriale è quello di sostenere i comuni nella realizzazione di sistemi nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”.

A partecipare sono stati 2078 Comuni italiani e solo ai primi 416 era destinata la somma di denaro. Marzabotto si è classificato nella 76esima posizione.

In tutta la provincia di Bologna i comuni che hanno partecipato al bando sono stati 13 e solo 5 ammessi tra cui Bologna città.

Questo finanziamento permetterà all’Amministrazione di Marzabotto di coprire varie aree ritenute sensibili e che coinvolgono tutto il territorio comunale.

“Il finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell’Interno è un ottimo risultato in quanto permette di implementare un sistema di videosorveglianza già esistente” ha dichiarato la comandante della Polizia Locale di Marzabotto, Elisa Ballestri.

“Dopo i bandi del PNRR per il miglioramento di alcune aree di Marzabotto, ora arriva un nuovo finanziamento ministeriale e, questa volta, riguarda la sicurezza delle nostre concittadine e dei nostri concittadini e di tutte le persone che visiteranno il nostro territorio comunale. Garantire loro la tranquillità è la priorità dell’Amministrazione comunale” ha sottolineato la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi.