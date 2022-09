Via i cellulari in classe al Malpighi, Lega: "Ottima iniziativa"

Lo smartphone finisce nel cassetto e sarà restituito alla fine delle lezioni degli oltre 500 studenti. E' quando stabilito dal liceo Malpighi di Bologna, alla vigilia del ritorno a scuola, e approvato anche dalle Lega.

“Plaudiamo al liceo Malpighi e alla preside Ugolini per la scelta di ritirare i cellulari dei ragazzi all’ingresso in classe - scrivono in una nota congiunta Samuela Quercioli (Bologna Ci Piace) e Matteo Di Benedetto (Lega), consiglieri comunali - Questo permette che i nostri giovani possano tornare a relazionarsi tra loro in modo sano ed equilibrato, senza il continuo filtro dei social e dello schermo, e garantisce un ambiente educativo positivo e più efficace. La scuola torna così ancora di più luogo di socialità e crescita personale. È una tecnica già usata in più ambiti educativi che porta oggettivamente frutto. Ancora complimenti per la scelta, abbiamo bisogno di educatori attenti pronti ad affrontare le sfide del nostro tempo per il bene delle giovani generazioni”.