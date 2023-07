Ancora telefonini al carcere della Dozza: "Segnalazioni e proposte del sindacato inascoltate"

Durante un normale controllo di routine, il personale di polizia penitenziaria del carcere della Dozza ha trovato l'ennesimo telefono cellulare presso una delle sezioni ad Alta Sicurezza.? E' accaduto la sera del 1° luglio e sembrerebbe che il detenuto abbia tentato di liberarsi del telefono.

"Da tempo FP CGIL denuncia la grande facilità con la quale i detenuti intromettono oggetti di vario genere e soprattutto telefoni cellulari all'interno delle mura dell'Istituto, ma come troppo spesso accade, le segnalazioni e le proposte del sindacato rimangono inascoltate dall'Amministrazione - scrive il sindacato -

Presso la Casa Circondariale bolognese, si continua a vivere una situazione di sovraffollamento senza precedenti, i detenuti presenti sfiorano sempre più spesso le 800 unità con una sezione chiusa per lavori".

Il sindacato aveva chisto anche provvedimenti di sfollamento che sarebbero caduti nel nulla "considerato che all'esiguo numero di ristretti trasferiti in altri Istituti, sono seguiti continui ingressi di nuovi giunti.

Tale situazione sta congestionando l'Istituto da troppo tempo, i posti disponibili nei vari reparti sono limitatissimi, mentre il Reparto Infermeria in certi giorni ha toccato cifre da record e posti disponibili pari a zero, tanto che è stato necessario aumentare i posti letto nelle camere disponibili a scapito dei metri quadri previsti per legge!", lamentano.

FP CGIL richiama l'attenzione anche sul reparto infermieria: "La situazione di degrado che vive da troppo tempo il Reparto che, oltre ad essere destinato ad accogliere detenuti nuovi giunti e ricoverati, troppo spesso è destinato ad accogliere quei soggetti che per vari motivi non possono essere allocati nei reparti detentivi comuni. Tale situazione è aggravata dalle condizioni strutturali e sanitarie del Reparto che vede alcune piccole sezioni chiuse per precedenti danneggiamenti, e condizioni igieniche e? sanitarie approssimative, tanto che da quanto ci è dato sapere nelle ultime settimane, molti detenuti ivi ristretti hanno lamentato tali condizioni di malessere che influiscono negativamente sulla loro detenzione".

"Segni di usura, ambiente insalubre"

E ancora "le camere di pernottamento e i muri dell’intero Reparto, mostrano i segni dell’usura o segni evidenti determinati dai vari eventi critici di cui spesso è teatro il Reparto, ciò determina nei detenuti la percezioni di un ambiente insalubre in cui il rischio di contrarre malattie è molto alto e dove la pena da scontare appare ancora più pesante. Abbiamo appreso della recente visita di un esponente dei vertici del DAP presso la casa Circondariale in questione, ma non possiamo che restare rammaricati nel sapere che detta visita non ha appurato le condizioni dei reparti che vivono le condizioni peggiori, tra questi proprio il Reparto Infermeria".?

FP CGIL quindi chiede immediati ed urgenti interventi da parte dell'Amministrazione "per alleviare condizioni di lavoro proibitive per il personale e contestualmente condizioni di detenzione dignitose per la popolazione detenuta. Nell'esprimere il proprio apprezzamento al personale di polizia penitenziaria che ha rinvenuto l'ennesimo telefono cellulare lavorando in condizioni spesso proibitive, si auspica che l'Amministrazione dia il giusto riconoscimento al personale interessato".