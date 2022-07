Temporale Bologna, il bilancio: alberi e rami caduti, grandine in provincia

Alberi e rami caduti, sui viali e anche lungo la via San Luca, ma non solo. Oltre ai mini blackout sparsi per la città, il forte temporale che ieri ha investito Bologna e provincia ha portato con se anche qualche danno. In Bolognina per eempio, dove in via Mitelli sono state danneggiate alcune auto in sosta dopo la caduta di un albero sulla sede stradale, caduta che ha coinvolto anche l'illuminazione pubblica. In provincia invece, in particolare a Trebbo di Reno e a Castel Maggiore, la grandine ha fatto paura e anche qualche danno alle tende da sole e alle auto, con chicchi piovuti grandi come noci.

Fortunatamente la sfuriata temporalesca è durata solo pochi minuti, arrivata nel bolognese dopo che si era già attenuata nel passaggio su alte province d'Emilia (nel piacentino i danni sono stati ben più consistenti, e vi è anche una vittima). Scarsi i cumuli di pioggia al termine dell'episodio, con livelli idrometrici dei fiumi immutati e sensori Arpae che riportano al massimo 10 millimetri di acqua al terreno cumulata nelle 24 ore.

Alberi sui binari, treni in tilt

Problemi si sono verificati sulla rete ferroviaria. Rfi ha comunicato che "a seguito dei violenti eventi atmosferici che hanno interessato la zona, provocando tra l'altro la caduta di alberi sulla sede ferroviaria e il guasto di alcuni apparati tecnici causato dalle scariche elettriche" la circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti "sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza tra Piacenza e Fiorenzuola e nel bacino cremonese".

Le previsioni meteo

Dopo i localizzati acquazzoni o i veloci/fugaci temporali che interesseranno l'area centro-orientale del Po tra tarda serata e nottata odierna, continueremo sui binari della stabilità anche per quanto riguarda 5 e 6 luglio, con acquazzoni o temporali pomeridiani solo nei pressi delle aree appenniniche e pre-appenniniche (Comprensorio del Cimone- Appennino piacentino, rilievi del Langhirano e zona Pavullo nel Frignano). Nella seconda parte del 7 luglio però, il progressivo arrivo di aria più fredda in quota determinerà lo sviluppo di temporali su Emilia centro-orientale e Romagna, anche forti tra sera e notte accompagnati da grandine di medie dimensioni e violenti colpi di vento. Seguiranno giornate con valori massimi più vivibili, con valori sui 29-33°C mediamente. Sfortunatamente però, questo tipo di precipitazioni molto disorganizzate, seppur puntualmente anche forti, non sortiranno praticamente alcun effetto (o quasi) circa la gravosa siccità che ci portiamo dietro da ormai più di 10 mesi.