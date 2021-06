Forte temporale su Bologna: coperture e alberi caduti sulle auto

Vigili del fuoco in azione in vari punti della città. Segnalati danni anche in provincia. La situazione meteo

Forte temporale su Bologna nel pomeriggio, dove in una mezz'ora si sono scaricati decine di millimetri di acqua, oltre alle forti raffiche di vento, che hanno causando danni ad alberi e vetture. I vigili del fuoco e la polizia locale sono dovuti intervenire in via Stalingrado angolo via del Lavoro per la copertura in catrame del tetto di un palazzo, che è caduto in strada, travolgendo un'auto in transito. Il conducente è rimasto leggermente ferito ed è stato soccorso dal perosnale del 118.

Altri danni si sono verificati nella vicina via Serlio, dove un albero caduto ha centrato alcune vetture in sosta. In piazza Trento e Trieste i parcheggi circostanti sono stati invasi da una ventina di centimetri di acqua. Altri danni si segnalano in via Saffi, via Montebello, e via Pizzardi.

Allagamenti, alberi caduti in sede stradale e pali della luce pericolanti sono segnalati in diversi comuni della provincia nord-est, ma anche verso Calderara e Sasso Marconi.

La situazione meteo

Questa la situazione sul fronte meteo per le prossime ore, elaborata da Edoardo Ferrara di 3bMeteo. Nelle prossime ore "rovesci e temporali abbandoneranno la città per spostarsi verso ovest, lasciando spazio a un miglioramento. Domani giornata di tregua con sole prevalente e caldo estivo, ma senza eccessi, sebbene un pò afoso: massime sui 30°C. Giovedì ancora sole prevalente ma qualche nuovo acquazzone o temporale possibile al pomeriggio, con un amassima intorno ai 28°C".