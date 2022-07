Temporale a Bologna: la tempesta ripresa dai lettori | VIDEO

Forte temporale su Bologna. Nella prima serata un peggioramento improvviso ha portato in pochi minuti il Capoluogo ad abbandonare temporaneamente il clima secco e assolato per piombare per alcuni minuti in uno scenario autunnale. In avvicinamento da ovest verso est una grossa cella temporalesca ha sfogato il proprio carico un po' su tutto il territorio metropolitano.