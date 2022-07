Temporale e nubifragio improvviso su Bologna: vento, fulmini, alberi caduti, blackout e grandine | VIDEO

PIccoli blackout nel capoluogo mentre nei comuni della cintura e a Borgo chicchi di grandine fanno da sfondo a una tempesta di fulmini. Treni in ritaro per guasti e alberi caduti sulla linea

Forte temporale su Bologna. Nella prima serata un peggioramento improvviso ha portato in pochi minuti il Capoluogo ad abbandonare temporaneamente il clima secco e assolato per piombare per alcuni minuti in uno scenario autunnale. In avvicinamento da ovest verso est una grossa cella temporalesca ha sfogato il proprio carico un po' su tutto il territorio metropolitano.

Alcune avvisaglie erano in corso dal primo pomeriggio, con l'Emilia occidentale (Piacenza, Reggio, Parma) a sperimentare per prime la violenza tipica dell'evento estremo di cui i climatologi hanno parlato.

Alberi e rami caduti in centro

Sul fronte dei danni sono diversi i rami e gli caduti anche in centro città. Un albero sarebbe caduto su viale Pietramellara, mentre la corrente è andata via per alcuni minuti a Bologna città, mentre venti fortissimi e grandine si segnalano un po' ovunque, da Zola Predosa a Castel Maggiore. Una perturbazione molto veloce e molto violenta. che però dopo alcuni minuti ha cominciato a scemare rapidamente e a spostarsi velocemente verso est.

Guasti e alberi sui binari, treni in ritardo

Rfi comunica che a seguito dei violenti eventi atmosferici che hanno interessato la zona, provocando tra l'altro la caduta di alberi sulla sede ferroviaria e il guasto di alcuni apparati tecnici causato dalle scariche elettriche, la circolazione ferroviaria sta subendo rallentamenti sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza tra Piacenza e Fiorenzuola e nel bacino cremonese. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. Gli stessi eventi meteo hanno provocato alcuni rallentamenti anche sulla linea alta velocità Milano-Bologna.

Notizia in aggiornamento