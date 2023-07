Nubifragio su Bologna: grandine, alberi caduti e allagamenti

Come annunciato dall'allerta meteo di oggi, un forte temporale si è abbattuto sul bolognese, non risparmiando nemmeno il Capoluogo. Almeno una ventina di millimetri sono caduti in pochi minuti, trasformando le strade in ruscelli e creando non pochi problemi al traffico. Tra Casalecchio e Bologna arrivano alcune segnalazioni di un allagamento in corso sull'asse attrezzato.

Nel momento in cui si scrive interventi dei Vigili del fuoco sono segnalati in Valsamoggia, Anzola Emilia, Castel Maggiore e Bologna. Nel bolognese, lungo la via Emilia, sono acduti anche grossi chicci di grandine. Danni in corso di quantificazione. Problemi anche nel modenese, dove una violenta grandinata ha sferzato i paesi di Nonantola e Carpi.

Notizia in aggiornamento