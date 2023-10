Casa, blitz con le tende nello studentato privato: "Qui stanze di lusso, mentre fuori i prezzi volano"

Blitz dei collettivi studenteschi in una delle sedi di Camplus a Bologna, in via Zamboni. Una decina di minuti prima delle 14, gli attivisti del Cua sono entrati nell'edificio dove ci sono alloggi per universitari, occupando gli uffici dell'azienda per "denunciare la presenza massiccia a Bologna di studentati di lusso a prezzi inaccessibili- spiegano i rappresentanti del collettivo- siamo stanchi di vivere in una città dove una stanza costa sempre di più e dove si preferisce aprire studentati privati di lusso invece di investire in soluzioni per l'emergenza abitativa".

Il collettivo ha dunque letteralmente piantato le tende nella sede di Camplus per quasi tutto il pomeriggio. L'occupazione, riferisce dal canto suo l'azienda, "è durata più di due ore e mezza, causando paura e smarrimento, e ha costretto i nostri lavoratori a non poter uscire dagli uffici se non dopo l'arrivo della Digos. A tutela dei nostri lavoratori procederemo per vie legali con una denuncia alle autorità competenti".

Pronta la solidarietà a Camplus da parte di Fratelli d'Italia. "Gravissimo che il Cua abbia occupato gli uffici di Camplus -afferma il capogruppo Fdi al Comune di Bologna, Stefano Cavedagna- questi personaggi si dimostrano per quel che sono: non gli interessa degli studenti e di chi ha bisogno, preferiscono danneggiare chi offre alloggi facendo solo baruffe ideologiche.