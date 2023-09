Tendopoli davanti al Rettorato, studenti: "Pronti ad andare avanti ad oltranza" | VIDEO

Continua a Bologna la mobilitazione delle tende per l'emergenza abitativa degli studenti: questa mattina un accampamento ha fatto la sua comparsa davanti al rettorato dell'Università di Bologna, in via Zamboni. Come spiegano gli attivisti di "Cambiare Rotta", già tantissime e tantissimi in questi giorni hanno firmato le liste per la casa: "Segnale evidente che con l’inizio dell’anno accademico e delle attività, per gli studenti e non solo, torna all’ordine del giorno il problema strutturale della casa o dell’alloggio universitario". Negli ultimi mesi, l’attenzione sul tema caro-affitti si è alzata e così anche le proteste degli studenti. Per il 28 settembre è prevista un'assemblea.