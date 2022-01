Tenta di scassinare un'abitazione con una mazza da muratore, colto in flagranza

Colto in flagranza di reato mentre tentava di scassinare, con una mazza da muratore, la porta d'ingresso di un'abitazione privata. È successo ieri a Crespellano dove i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale hanno arrestato un 44enne con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Fermato subito dai militari, l'uomo – cittadino rumeno senza fissa dimora e con altri precedenti – era inoltre anche in possesso di un grosso coltello da cucina. Disarmato, è stato arrestato dai carabinieri e dopo la convalida dell'arresto il giudice ha disposto la misura del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna. La casa è attualmente disabitata perché il proprietario è ricoverato in una struttura per anziani.