"Ragazzina a penzoloni sul terrazzo del Pincio. Siamo riusciti a tirarla su per la cintola"| VIDEO

Non ha ancora 16 anni e nel pomeriggio di ieri è stata tratta in salvo sulla terrazza del Pincio del parco della Montagnola. Due agenti delle volanti, il vice sovrintendente Massimiliano Pulega e l'agente Silvia Graziani, sono stati inviati al parco dopo la telefonata del 118 che riferiva di una ragazza che minacciava il suicidio.

"Non avevamo nessuna descrizione, né conoscevamo il punto esatto - racconta Pulega - poi abbiamo notato un ragazzo e una ragazza che si strattonavano e ci siamo avvicinati". È in quel momento che si è diretta verso il parapetto della balconata che affaccia su via Indipendenza ed è rimasta appesa con le braccia: "In quelle situazioni non hai tempo per pensare, è istintivo" ha commentato Graziani, che è riuscita a trattenere la giovane per la cintola dei pantaloni.

Una volta messa in sicurezza, la ragazza ha tentato di divincolarsi per cercare di raggiungere nuovamente la balconata: "Abbiamo cercato di instaurare un dialogo per cercare di calmarla - continua il vice sovrintendente - chiedendole le motivazioni e dicendole che vista la sua giovane età a tutto c'è una soluzione".

Era uscita con un compagno di scuola che ha cercato di dissuaderla, ha chiamato il 118 e ha convinto lei stessa a chiamare: "L'hanno tenuta al telefono fino al nostro arrivo - prosegue Pulega - poi è arrivata la mamma e la ragazza stata affidata ai sanitari che l'hanno portata all'ospedale Maggiore ", dove è in cura.

Un episodio, quello di ieri, che richiama alla memoria quanto accaduto solo alcuni mesi fa, quando i Carabinieri sono riusciti non senza sforzi a salvare una 17enne che voleva lanciarsi dal ponte della strada statale 64 Porrettana che attraversa il Fiume Reno. Altro salvataggio al cardiopalma a settembre scorso, quando Carabinieri e Vigili del fuoco hanno soccorso una ragazzina che si era gettata dal ponte sul fiume Savena.