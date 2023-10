Disperata e senza lavoro, vuole lanciarsi dal ponte: salvata dai Carabinieri

Senza lavoro e in preda alla disperazione ha tentato di farla finita. Provvidenziale l'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Vergato.

E' successo ieri, poco dopo le 15, ad Alto Reno Terme, quando una pattuglia che stava passando sul ponte del Viale della Stazione, che attraversa il Fiume Reno, ha visto una persona che urlava “Voglio ammazzarmi! La voglio fare finita! Mi butto!”

Si tratta di una donna sulla quarantina, italiana e disoccupata, che i Carabinieri hanno bloccato prima che potesse saltare giù. E' quindi crollata in una crisi di pianto ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della stazione di Malalbergo avevano salvato una 17enne che voleva lanciarsi dal ponte della Porrettana che attraversa il Fiume Reno: la ragazzina aveva scavalcato il parapetto e i Carabinieri si sono avvicinati lentamente, poi ha confidato loro di volersi togliere la vita a causa di una delusione d'amore.

Qualche giorno prima, un uomo si era stretto un guinzaglio intorno al collo con l'intento di togliersi la vita, a Castiglione dei Pepoli. I Carabinieri sono stati allertati dalla moglie e sono intervenuti fermandolo in tempo.

Alla fine di settembre, alle porte di San Lazzaro, in via Dozza, dove una minore si era gettata dal ponte sul fiume Savena, un volo di 7 metri. E' stata messa in salvo dai militari del nucleo radiomobile.