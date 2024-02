Tentano di rubare il tonno al supermercato: madre e figlia nei guai

Prima hanno nascosto svariate scatolette di tonno, poi si sono dirette all’uscita ‘senza acquisti’ del supermercato. Ma sono state fermate dalla guardia giurata. È successo lunedì pomeriggio nel Conad di via Larga. A finire nei guai sono una madre e una figlia di origine rumena, rispettivamente di 14 e 34 anni.

Quando si sono ritrovate bloccate dal vigilante, che le aveva notate mentre facevano incetta della merce per un valore di un centinaio di euro, la madre ha reagito mollando un pugno in faccia all’uomo, tentando così di sottrarsi al controllo. Ma sul posto erano già arrivati gli agenti la polizia, chiamata dallo staff del supermercato, che hanno fermato e identificato le due: la madre è stata arrestata per furto aggravato in concorso, mentre la ragazzina è stata denunciata.

Soltanto due settimane fa un'altra donna era stata arrestata nel parcheggio del Centronova di Castenaso dopo che aveva rubato decine di confezioni di carne nascondendole dentro la propria borsa a tracolla. A Bologna, invece, una decina di giorni fa due minorenni sono state beccate mentre stavano trafugando dei dolci all'interno del Conad in via Indipendenza, e per questo sono state segnalate alla questura.