I poliziotti scoprono un buco nel muro della cella: "Scavato per evadere"

Un buco nel muro, abbastanza largo e profondo da far pensare a un piano di evasione. È quello che i poliziotti penitenziari hanno trovato dentro una cella dell’Istituto Penale per Minorenni di Bologna, in via del Pratello. Lo scavo, che potrebbe essere stato realizzato in settimane se non mesi utilizzando degli oggetti rudimentali, era tenuto nascosto dietro un armadio e portava direttamente sul campo dove i detenuti trascorrono i momenti in cui possono stare all’aria aperta.

La scoperta è avvenuta nella mattina di oggi, 4 aprile, durante un'ordinaria ispezione della cella in cui vivono tre ragazzi. Sono ancora in corso i rilievi dell’autorità carceraria per mettere insieme i pezzi e capire quali siano stati gli oggetti utilizzati per scavare nella parete - forse utensili a disposizione del carcere che potrebbero essere stati sottratti di nascosto - e in quanti abbiano partecipato al lavoro. A riportare la notizia è Giuseppe Merola, segretario nazionale della Federazione Sindacati Autonomi 'Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria', che ha specificato a BolognaToday che "il principale indiziato è stato messo temporaneamente in isolamento in attesa dell’inizio del procedimento disciplinare", mentre gli altri due ospiti sono stati trasferiti in altre celle per permettere la riparazione della parete.

Come le altre strutture detentive della regione, anche quella minorile bolognese soffre di sovraffollamento, con 42 persone ospitate su 40 posti normalmente disponibili. Un problema che si riversa anche sulle condizioni di lavoro dei poliziotti penitenziari di cui, accusa il sindacato, c’è "carenza organica" ed è previsto un “imminente depauperamento di ulteriori sei unità per destinarle a un corso di formazione. Siamo seriamente preoccupati - concludono - senza alcun allarmismo ma con la consapevolezza che tale condizione possa compromettere l’ordine, la sicurezza e l’incolumità psico-fisica del personale di Polizia Penitenziaria. Attendiamo risposte".