Furto al centro commerciale: il ladro scappa, preso il "palo" e recuperata la refurtiva

Giacconi e cappotti per 1.800 euro, tutta merce rubata all'interno del Centro Nova di Castenaso. Questo è quello che hanno recuperato i Carabinieri intervenuti dopo il furto, oltre al complice del ladro, che faceva da "palo" nella sua auto: bloccato dagli uomini in divisa, è stato denunciato per tentata rapina impropria. Si tratta di un uomo originario della Romania, classe 1990, già pregiudicato.