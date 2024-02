Beccate a rubare dolci al supermercato in via Indipendenza: nei guai due ragazzine

Sono state sorprese dalla vigilanza a rubare dei dolci. Ma per fermare le due ragazzine - una di 12 e l'altra di 15 anni - c'è voluto l'intrevento di una volante della Polizia. È successo domenica sera all'interno del Conad di via Indipendenza.

Quando sono state scoperte, le due giovanissime (la più grande di origini tunisine, l'altra di origini pakistane) si sono date alla fuga dentro il supermercato per sfuggire alla guardia giurata. Sono stati poi gli agenti della polizia, chiamati sul posto, a trovarle nascoste nello spogliatoio del personale nel seminterrato dell'edificio.

Messe alle strette, le ragazzine hanno cominciato a insultare i poliziotti e opporre resistenza, dimostrandosi per nulla collaborative e rifiutandosi di fornire le generalità per l'identificazione. La polizia ha anche convocato sul luogo del misfatto i genitori. Prima di restituirle alla famiglia, la 15enne è stata denunciata per tentata rapina impropria e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale; l'altra, essendo minore di 14 anni, solamente segnalata per gli stessi reati. Entrambe avevano dei precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti a offendere.