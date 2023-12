Tentata rapina in via Indipendenza

I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un 32enne marocchino, residente a Bologna, disoccupato e con precedenti di polizia, per tentata rapina impropria e danneggiamento. È successo alle ore 19:30 del 27 dicembre 2023, quando i Carabinieri della Centrale Operativa sono stati informati che due dipendenti del punto vendita H&M di via dell’Indipendenza erano stati spintonati da un cliente che voleva uscire dal locale senza pagare una felpa che aveva preso di nascosto, staccandone la placca dell’anti taccheggio.

All’arrivo dei Carabinieri che si trovano già in zona, la refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre il 32enne è stato arrestato e trattenuto in attesa di essere tradotto in Tribunale per il Giudizio direttissimo.