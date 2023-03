Tentata rapina a un 14enne: il presunto autore finisce di nuovo nei guai

Era stato individuato già pochi minuti dopo il fatto, finendo in manette ai domiciliari, ora però la sua posizione rischia di aggravarsi ulteriormente, con il carcere. Nuova denuncia per il 23enne che venerdì mattina ha prima minacciato e poi tentato di rapinare un ragazzo di 14 anni in via Zampieri, mentre questi andava a scuola.

Il giovane infatti non si è fatto trovare al domicilio predisposto dal giudice per osservare gli arresti, e cioè nel comune di Pianoro, ma i carabinieri di Bologna lo hanno rintracciato in via Acri. Automatico è stata la denuncia per inottemperanza a un provvedimento del giudice, il quale ora dovrà decidere se e come aggravare la pena a carico del 23enne.

Non è la prima volta che il ragazzo non rispetta le prescrizioni delle autorità. Nell'elenco dei precedenti a carico del 23enne infatti, c'è anche una denuncia analoga per inottemperanza, risalente allo scorso 19 novembre: dopo avere commesso altri reati, il giovane aveva ricevuto da questore un divieto di ritorno a Bologna, provvedimento che non ha rispettato.