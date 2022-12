Tentata rapina in sala gioco a Pieve di Cento: dopo due anni scatta la condanna

Pene cumulate per ben otto anni e sei mesi di reclusione. Si aprono le porte del carcere per un 39enne ospite di una comunità di Ozzano, riconosciuto colpevole di una rapina consumata e di un altro tentativo condotto con un complice, a cavallo tra le province di Bologna e Ferrara.

Il primo episodio risale al 2012. Una dipendente di un supermercato di Cento fu rapinata da un uomo armato di pistola che entrò nel locale e la costrinse a consegnargli 215 euro. L’8 ottobre 2020 invece, dipendenti di una sala da gioco di Pieve di Cento attivarono l’allarme mettendo in fuga due soggetti travisati con una mascherina chirurgica che erano entrati nel locale col chiaro intento di impossessarsi con la forza dell'incasso.

Fallito invece il tentativo che un ragazzo ha cercato di portare a termine a Bologna, in via Barbieri. Qui è sata la stessa farmacista a mere in fuga il malintenzionato.