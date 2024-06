Tentata rapina con la minaccia della siringa: arrestato in via delle Moline

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La chiamata al 113 è partita quando si sono ritrovati la siringa puntata in faccia. A stringerla era la mano di un uomo che chiedeva loro di dargli dei soldi. È successo intorno alle tre e mezza di notte di mercoledì 12 giugno in via delle Moline, dove un 45enne è stato arrestato dalla polizia per rapina aggravata.

Tutto era iniziato poco prima, quando un ragazzo e una ragazza stavano passeggiando in via Irnerio. Sotto il portico sono stati raggiunti dall’uomo che ha chiesto loro una sigaretta e qualche moneta. La sigaretta, consegnata dalla ragazza, non è stata sufficiente a far desistere il 45enne, che ha seguito la coppia fino in via del Borgo di San Pietro e quindi via delle Moline. Poi ha estratto la siringa dalla tasca e ha cominciato a minacciarli chiedendo loro del denaro.

Mentre la ragazza rimaneva al telefono con gli agenti della Volante che erano partiti dalla centrale, il ragazzo ha consegnato così 10 euro all’aggressore per liberarsene. Alla fine è stato necessario l’intervento dei poliziotti, che hanno bloccato l’uomo e restituito i soldi alla vittima. Dagli accertamenti è emerso che il 45enne aveva già precedenti e che in passato aveva messo a segno altre rapine utilizzando sempre una siringa. È stato arrestato per rapina aggravata e portato in carcere.

Soltanto due giorni fa un uomo è stato arrestato perché ritenuto l'autore di un'altra serie di rapine in città a danni di diversi negozi nella periferia.