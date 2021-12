Tentata rapina in via Indipendenza: "Ora mi dai tutto quello che hai"

Tentata rapina la scorsa notte in via Indipendenza, intorno all'1, quando un uomo, italiano di 29 anni, è stato bloccato e minacciato da un giovane, 21enne marocchino, che ha tentato di rapinarlo: "Ora mi dai tutto quello che hai".

La vittima, di ritorno da una consegna a domicilio, stava andando nel locale in cui lavora, in via Galliera, quando l'aggressore gli ha prima intimato a voce di consegnargli tutto e poi ha estratto quello che, in base a quanto riferito dalla vittima, sembrava essere un coltello.

In quel momento il 29enne lo ha spinto ed è riuscito a scappare rifugiandosi nel locale, poco distante, poi la chiamata alla polizia. Poco dopo una volante del commissariato Due Torri ha rintracciato l'aggressore grazie alla descrizione fornita dal ragazzo. Il 21enne, con qualche precedente in materia di immigrazione, non è stato trovato in possesso del coltello ed è stato denunciato per tentata rapina.