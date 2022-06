Rubano borsa e cellulare, poi la fuga fino a piazza Aldrovandi: tre arresti

Tentata rapina impropria in concorso. Di questo dovranno rispondere tre cittadini marocchini – classe 85, 94 e 96 – che ieri notte in zona universitaria hanno prima rubato un cellulare e poi una borsa.

Il tutto è accaduto prima dell'1 tra via Zamboni, piazza Rossini e piazza Aldrovandi dove poi i tre, tutti pregiudicati, sono stati bloccati dagli agenti delle volanti, allertati nel frattempo dalle vittime dei furti.

Come ricostruito in seguito dai poliziotti, il primo episodio è avvenuto in via Zamboni dove i tre si erano avvicinati ad un gruppo di ragazzi con la scusa di chiedere una sigaretta. Poco dopo però, una giovane si è accorta che qualcuno le aveva rubato il cellulare, appoggiato sul tavolino, e così il gruppo ha inseguito i tre ladri che nel frattempo si erano spostati verso piazza Rossini.

Lì il secondo episodio: con la stessa tecnica i tre si sono avvicinati ad un altro gruppo di ragazzi seduti su una panchina e hanno rubato uno zaino. Stavolta però il gruppo di amici è riuscito a bloccare i tre prima che scappassero e a farsi riconsegnare la borsa.

Intanto ii ragazzi di via Zamboni arrivano in piazza Rossini e li individuano, così la fuga prosegue verso piazza Aldrovandi dove però, nel mentre, arrivano anche le volanti che bloccano i ladri all'incrocio con strada Maggiore. Uno di loro, inoltre, ha anche schiaffeggiato l'amica della ragazza derubata.