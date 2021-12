Tentata violenza su minore: "Fondamentale il coraggio di questa giovane ragazza" | VIDEO

"Questa giovane ragazza ha avuto il coraggio di denunciare". E' questo il fattore che ha permesso a una 15enne di scampare per un soffio a quella che poteva consumarsi come una violenza sessuale, per il cui tentativo è stato arrestato in flagranza l'altro giorno un 21enne in zona Stadio. "Quando ci sono queste situazioni, soprattutto veicolate attraverso l'uso smodato dei social, l'avvertimento è quello di denunciare alla polizia o comunque confidarsi con un genitore o un parente" chiosa il dirigente di polizia Pierluigi Pinto, a capo del commissariato Santa Viola che ha seguito l'indagine.