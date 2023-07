Tentativo di suicidio in viale Pertini: l’uomo è in gravi condizioni

Un 45enne avrebbe tentato il suicidio in viale Pertini, a Bologna. L’uomo si sarebbe lanciato da un cavalcavia. Sul posto sono intervenuti alcune volanti della polizia e il personale del 118.

Il primo ad intervenire sul luogo è stato un poliziotto non in servizio, che prontamente ha allertato la sala operativa. Il 118 ha trasportato l’uomo in ospedale e le su condizioni solo al momento gravi. Ancora ignoto il motivo del gesto