Tentano furto in un magazzino ma un residente chiama la polizia: due arresti

Due arresti per tentato furto aggravato in concorso la scorsa notte in via Stendhal. È circa l'una quando un residente sente strani rumori provenire da un magazzino nelle vicinanze di casa sua. Insospettito, chiama la polizia che interviene con le volanti.

Gli agenti all'arrivo notano il magazzino aperto e, davanti alla porta principale, strumenti tra cui cesoie, guanti e un berretto. All'interno – la porta è socchiusa ma bloccata con un pezzo di legno – si vedono alcune torce in movimento: quelle di una coppia che alla vista dei poliziotti prova a nascondersi sotto il tavolo.

Colti in flagranza di reato – una donna italiana classe '71 e un uomo tunisino '77, entrambi pregiudicati – i due sono stati arrestati in attesa del giudizio in direttissima. Per l'uomo anche una sanzione e una denuncia: con sé aveva un coltello e un involucro con 0,22 grammi di cocaina.