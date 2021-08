Tentato colpo al Meraville: sorpresi, lasciano la refurtiva e fuggono

Furto sventato al parco Meraville.E' sucesso la scorsa notte, quando, alle 3:30 del mattino, il sistema di analisi comportamentale installato nel parco commerciale ha identificato tre persone che camminavano nell'area esterna, fuori degli orari consentiti.

Immediatamente è scattato l'allarme alla centrale operativa della vigilanza privata Mes Security, che sul posto ha inviato alcune pattuglie e avvisato in contemporanea la Polizia.

Arrivati sul posto la vigilanza privata ha rivenuto un borsone con dentro materiali e prodotti rubati in alcuni espositori esterni del Decathlon, lasciato dai ladri in fuga. Ladri che sono fuggiti all'arrivo delle volanti. Un intervento possibile grazie all'utilizzo di una nuova tecnologia, che permette di individuare possibili crimini in tempo reale.

La refurtiva è stata consegnata ai legittimi prorpietari.