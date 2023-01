Due Madonne, tentato furto in lavanderia. Militari chiamano la Polizia

Intervento della polizia la scorsa notte all'1 e 30 in via Due Madonne. A chiamare la volante, un militare in turno presso la caserma della stessa via che ha notato un uomo con fare sospetto sul lato opposto della strada. L'uomo infatti ha tentato un furto in una lavanderia self-service.

All'arrivo della volante, il malvivente – un cittadino romeno classe '99 già gravato da precedenti di polizia – ha provato a nascondersi e a disfarsi del martello che aveva con sé ma è stato arrestato dagli agenti.

L'intento era quello di scassinare la cassa cambia monete: per sfondare l'entrata ha usato un barile poi ritrovato. Ora dovrà rispondere di tentato furto aggravato.