Tenta di scassinare auto in sosta, residente lo vede dalla finestra e chiama la polizia

Tentato furto aggravato la scorsa notte in via Beroaldo, zona San Donato, dove un 29enne intorno alle 2 ha provato a scassinare un'auto in sosta. Dalla finestra però un residente ha notato la scena e ha subito allertato il 113.

Arrivate sul posto, le volanti hanno notato il giovane – cittadino tunisino irregolare sul territorio, pregiudicato per vari reati tra cui spaccio e ricettazione – che provava a nascondersi tra le macchine.

Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di vari arnesi e grimaldelli e per questo denunciato, oltre che per tentato furto aggravato.