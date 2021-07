Ladri in via dei Sabbioni, la Polizia al posto giusto nel momento giusto: colpo sventato

Erano in due. Uno aveva già scavalcato il cancello, l'altro stava per farlo: gli agenti sono intervenuti e hanno fermato il secondo. Si tratta di un ragazzo di 21 anni ora denunciato per tentato furto

Un condominio di via dei Sabbioni preso di mira dai ladri la scorsa notte. La Polizia, e in particolare una volante del commissariato Santa Viola, intorno alle due ha notato un uomo che stava scavalcando il cancello di un'abitazione: gli agenti hanno visto anche un secondo soggetto, che era già all'interno dell'area privata.

A quel punto è scattato l'intervento della Polizia e mentre l'uomo aldilà del cancello è riuscito a far perdere le tracce, quello visto per primo è stato fermato e denunciato per tentato furto in abitazione in concorso con ignoti. Si tratta di un moldavo di 21 anni.