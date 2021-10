Tentato furto in via Rivani: trovato con manganello telescopico

Il nucleo Radiomobile dei carabinieri di Bologna ha arrestato ieri nella adiacenze di via Rivani un 23enne, cittadino italiano pregiudicato, per tentato furto. Alle manette si è arrivati nella mattinata di ieri, quando una pattuglia ha notato due persone armeggiare vicino a una vettura, con il finestrino in frantumi, appunto in via Rivani.

Alla vista della pattuglia i due si sono dati alla fuga in direzioni diverse. E' andata peggio al 23enne in questione, nato in Colombia ma cittadino italiano, addosso al quale è stato trovato anche un manganello telescopico. Per lui si profila l'accusa di tentato furto in concorso e porto abusivo di armi.