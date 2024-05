Accoltella la ex titolare, cinquantenne fermato per tentato omicidio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stato fermato dai Carabinieri per tentato omicidio un uomo cinquantenne, di origine albanese, che questa mattina a Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, ha accoltellato la ex datrice di lavoro. L'aggressione si è verificata poco dopo le 10 all'albergo ristorante 'Il Gallo' e sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.

L'ex dipendente, dopo aver aspettato l'imprenditrice 66enne nel cortile dietro all'hotel, l'ha colpita con alcuni fendenti all'addome: trasferita d'urgenza all'Ospedale Maggiore è stata sottoposta a un intervento chirurgico e non risulterebbe in pericolo di vita.

L'uomo è stato subito accompagnato in caserma dai militari della compagnia di Imola: in base a una prima ricostruzione, le indagini sono state coordinate dalla Procura di Bologna, avrebbe agito per problemi economici legati al rapporto di lavoro che si era interrotto un paio di mesi fa.