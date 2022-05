Accoltella un ragazzo in via Zamboni, 17enne arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio in zona universitaria, in via Zamboni, la notte dell’1 maggio. A finire in manette con l’accusa di tentato omicidio, dopo un’indagine dei carabinieri della Compagnia Bologna Centro che ha portato alla sua identificazione, un minore - albanese di 17 anni - che ha accoltellato un 27enne davanti ad un locale.

In base a quanto si apprende, il tutto è successo alle 4 del mattino quando un 16enne, ospite di una comunità per minori non accompagnati, sarebbe uscito dal locale minacciando il giovane, con l’intenzione di farsi consegnare un orologio che aveva al polso. 'O mi dai l’orologio o la donna', avrebbe detto, in base a quanto ricostruito dai militari.

Ad un certo punto lo hanno raggiunto quattro amici, tutti albanesi tra i 15 e i 17 anni, e hanno iniziato a pestare il 27enne e il suo amico, 29 anni, prendendoli a calci e pugni. Poi il 17enne ha estratto un coltello e ha sferrato due coltellate al torace del 27enne. Tre dei cinque aggressori sono stati subito bloccati dai militari mentre gli altri due si sono dati alla fuga. Identificati successivamente grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alla collaborazione della comunità per minori dove risiedevano.

L’accoltellatore si trova in carcere mentre gli altri sono stati denunciati per lesioni. La vittima dell’aggressione, soccorso dai sanitari del 118, è stata portata in ospedale e dimessa con una prognosi di 40 giorni. Per il suo amico invece 25 giorni di prognosi e tre costole rotte.