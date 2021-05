Tentato omicidio al Pilastro: trovati coltelli e machete

Un 26enne ferito da arma da fuoco fortunatamente in modo non grave. Oggi sit-in della Lega

Giovane ferito con un'arma da fuoco in via Natali, nel quartiere Pilastro. E' accaduto ieri, 11 maggio, intorno alle ore 20, quando sono arrivate diverese segnalazioni al 113.

Le volanti Upgsp - Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - e Uopi - Unità Operative di Pronto Intervento - sono intervenute e hanno soccorso la vittma, un cittadino marocchino di 26 anni, che era a terra e con un forte dolore al fianco.

I sanitari del 118 hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso: dopo accertamenti è stato dimesso con prognosi di 15 giorni per ferita da arma da fuoco al fianco destro.

Sul posto anche personale della Squadra mobile e della Polizia scientifica: sono stati rinvenuti due coltelli e un machete, che sono stati sequestrati e verranno analizzati. Delle indagini si occupa la Squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Roberto Ceroni, per ricostruire la vicenda e individuare l'autore del tentato omicidio.

Per le 12 di oggi è prevista una manifestazione della Lega con un sit-in, fra via Natali e via Trauzzi: "L'ennesimo episodio di violenza conferma la disattenzione del centrosinistra per i quartieri più problematici della città. Anzichè occuparsi della città, la Giunta ha ignorato i problemi e ha accusato di sciacallaggio chi, come la Lega, ha cercato di puntare i riflettori sulla situazione del Pilastro", si legge nella nota.