Tentato omicidio di Natale: 25enne operata per ore, si attendono altri esami

E' stabile ma non ancora fuori pericolo, e soprattutto ancora non si sa se riporterà danni permanenti la ragazza di 25 anni ferita ieri mattina nel suo appartamento di via Rialto, davanti ai figli piccoli, in quello che verrà ricordato cme il tentato omicidio della vigilia di Natale.

La città infatti si è svegliata attonita dinanzi alle notizie che sin dalla mattina di ieri sono giunte dal centro città, dove sono giunte a sirene spiegate una decina di volanti e pattuglie dei carabinieri, per dare la caccia al presunto autore del gesto. La dinamica poi, durante la giornata, è emersa nella sua più triste realtà.

A sferrare i fendenti nei confronti della donna sarebbe stato il suo compagno, un trentenne con alcuni precedenti. Dopo il gesto, compiuto nell'appartamento al pian terreno di una storica palazzina di via Rialto, l'uomo è fuggito. Per aiutarsi nella fuga il soggetto ha anche fermato una signora in auto, rapinandola del mezzo. Ad allertare polizia e carabinieri, nel frattempo, sono stati alcuni vicini e passanti, che hanno sentito gridare i bambini dall'interno dell'appartamento.

Un tentativo disperato, finito poche centinaia di metri più avanti: infatti all'altezza dei lavori in via De' Carbonesi, il trentenne ha finito la sua corsa contro un marciapiede, nel tentativo di attraversarlo con il mezzo. Nella sua fuga a piedi, l'uomo ha tentato di farsi strada tra i vicoli nei dintorni, forse non sapendo che proprio a pochi metri dal cantiere insiste la questura. Braccato dagli agenti, l'uomo è stato bloccato sembra proprio in piazza Galilei.

Lei operata per sei ore: attesa per altri esami

Nel frattempo la donna è stata portata in condizioni disperate al Maggiore di Bologna, dove in tempi record è stata operata d'urgenza in un intervento durato sei ore. I medici hanno riferito di un singolo taglio profondo (ancora non è certo se causato da un coltello oppure di un paio di forbici) che ha reciso la carotide dal lato destro, insieme alla trachea. Una ferita molto brutta, a cui di solito non si scampa e con la quale la morte sopraggiunge in pochi minuti.

Ora la 25enne è stabile, ma è ancora da vedere se la perdita del sangue ha compromesso le capacità celebrali. Per questo oggi è in programma una Tac, per verificare eventuali appunto danni al cervello.

Intanto continuano le indagini, affidate ai carabinieri e alla squadra mobile di Bologna, su supervisione del pm Nicola Scalabrini, che in mattinata si è recato sul posto per una ricognizione. Per ora si sta cercando di approfondire il passato dei due e di ricostruire le ore precedenti il tentato omicidio. L'uomo è attualmente in stato di fermo in questura, mentre i bambini sono stati affidati ai servizi sociali.