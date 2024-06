Accoltella tre volte il rivale: 33enne arrestato prima della fuga in Spagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Al culmine di una lite per un vecchio debito, ha tirato fuori il coltello e ha cercato di uccidere un connazionale. Nei giorni scorsi la Squadra Mobile, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Bologna, ha fermato un 33enne moldavo. L’uomo abita a Bologna ed è un bracciante agricolo, al momento disoccupato, con alcuni precedenti di polizia alle spalle.

La lite furibonda in via Mazzini

Da quanto è emerso dalle indagini, il 33enne il 25 maggio avrebbe tentato di accoltellare a morte un connazionale in Via dello Spalto, alla periferia di Bologna. Il 33enne, dal racconto di alcuni testimoni, ha incontrato la vittima mentre passeggiava in vai Mazzini in compagnia di due amici. Il connazionale era in debito con lui e non aveva mai restituito il denaro preso in prestito.

Il tentativo di fuga in Spagna

Quando il 33enne e gli amici gli hanno chiesto di rientrare del debito, la vittima ha rifiutato. Così l’indagato ha reagito con violenza, minacciando di ucciderlo, e poi colpendolo con numerosi pugni e ferendolo tre volte al torace con un’arma da taglio. Solo l’intervento degli amici ha fermato l’aggressore, che a quel punto è andato via. Nelle ore successive sé nascosto in un’azienda agricola del bolognese e ha acquistato dei biglietti per un bus diretto in Spagna, tramite un amico.

Il ferito, invece, è stato portato all’ospedale Maggiore e immediatamente ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. La Polizia è riuscita a rintracciare l’aggressore e ad arrestarlo e il gip ha confermato la misura e ha applicando la custodia cautelare in carcere.