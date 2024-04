Ragazza minaccia il suicidio, maresciallo dei carabinieri la salva

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A Crevalcore, una ragazza ha minacciato il suicidio saltando giù da un ponte della strada provinciale 1 che sovrasta i binari della ferrovia. Notando la giovane, i carabinieri hanno subito messo in sicurezza la zona, bloccando il traffico stradale e avvertendo Rfi in modo da allertare il macchinista del treno in transito su quel binario.

Successivamente, un maresciallo addestrato per la gestione delle situazioni di crisi si è avvicinato alla ragazza, che nel frattempo si era sporta dal parapetto. Durante il colloquio con il militare, la donna ha raccontato del suo stato depressivo dovuto a vicende subite in passato. Il maresciallo, continuando a parlare con la giovane, è riuscito a farla desistere dal saltare giù, facendola allontanare dal parapetto. Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è stata trasportata in una struttura sanitaria per accertamenti.

Solo pochi giorni fa, un ragazzo di 22 anni aveva minacciato di gettarsi da un cavalcavia dell'autostrada. Anche in quel caso, le forze dell'ordine avevano evitato il peggio.