Atti vandalici alle terme, i 'raid' postati sui social: 20 ragazzini denunciati

Sono incensurati e di buona famiglia i 20 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni che i Carabinieri della Stazione di Alto Reno Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. In particolare, dei 20 ragazzi denunciati, 8 dovranno rispondere di invasione di terreni o edifici e danneggiamento, mentre gli altri 12, soltanto del reato di invasione di terreni o edifici.

I blitz vandalici a Porretta Terme

Da quanto si apprende, la notizia nasce da una segnalazione che i responsabili del centro termale di Porretta, avevano fatto ai Carabinieri, informandoli che qualcuno si era introdotto abusivamente in un paio di edifici in disuso di loro proprietà e aveva danneggiato i locali, scrivendo e incidendo sui muri delle sigle, svuotando per terra il contenuto degli estintori e rompendo i tappi dei serbatoi di un paio di macchine edili situate in un cantiere adiacente.

Pentimento: Non ci siamo resi conto della gravità

L’analisi dei graffiti - hanno spiegato i miliari - ha subito indirizzato le indagini verso un gruppo di adolescenti del posto, che durante il periodo di restrizioni per l’emergenza Covid-19, aveva individuato quel sito quale luogo di ritrovo, quasi indisturbato, dove crearsi uno spazio alternativo per socializzare, divertirsi, scrivere sui muri. 'Bravate' che , aggiungono gli investigatori , venivano anche postate sui social. E proprio sulla rete si sono concentrate le indagini consentendo l’identificazione dei ragazzi, che, invitati in caserma con i genitori, si sono subito pentiti per l’accaduto, sostenendo di non essersi resi conto della gravità delle proprie azioni.