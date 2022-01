Lavori restyling rete elettrica: cavi interrati nel bolognese per 20 km

Lavori autorizzati per il restyling bolognese della rete elettrica di Terna. Per il bolognese sono 20 i km di cavo interrato che andranno a sostituire le vecchie linee aeree, permettendo la 'liberazione di un equivalente di 100 ettari di terreno.

Il valore complessivo degli investimenti ammonta a oltre 116 milioni di euro di investimenti, con 4 nuovi interventi di Terna per lo sviluppo della rete elettrica autorizzati nel corso del 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica in Emilia-Romagna. La regione è la seconda, dopo la Sicilia, per valore di opere approvate e per le quali nei prossimi mesi sarà possibile aprire i cantieri.

Via l'elettrodotto aereo, lavori per interrare i cavi a Bologna

Il piano di interventi, che coinvolge oltre al Comune di Bologna anche i Comuni di San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno e Anzola dell'Emilia porterà, secondo Terna, importanti benefici ambientali.

In particolare per il territorio del Comune di Bologna, a fronte della realizzazione del cavo interrato, sarà possibile demolire circa 31 km di vecchi elettrodotti aerei, 150 sostegni e restituire circa 100 ettari di territorio liberato da infrastrutture elettriche ormai vetuste.

Altro riassetto sarà quello della rete elettrica di Rimini-Riccione che consentirà la demolizione di 41 km di vecchie linee aeree e la dismissione di 171 tralicci, restituendo oltre 130 ettari di territorio.

Le altre opere prevedono l’interramento di elettrodotti nella zona bolognese Bertalia- Lazzaretto e l’allacciamento dell’elettrodotto Rovigo- Ferrara alla stazione elettrica e alla cabina primaria “Canaro”, in provincia di Rovigo.

Gli investimenti in regione costituiscono quasi il 12 per cento dell’oltre miliardo di euro stanziato per i 37 nuovi interventi di sviluppo autorizzati in Italia.

Tra gli interventi previsti per il riassetto del sistema elettrico dell’area di Bologna:

la realizzazione della nuova linea in cavo a 132 kV Giardini M. – S. Donato con collegamento alla linea 132 kV S. Viola – Tre Madonne;

l’integrazione con la Rete di Trasmissione Nazionale delle linee a 132 kV comprese tra gli impianti di Colunga – Bologna N – Beverara RT – Grizzana RT, opportunamente adeguate agli standard di qualità del servizio, grazie alla realizzazione delle nuove linee a 132 kV Martignone – Tavernelle FS – Calderara – Castelmaggiore, Martignone – S. Viola – Beverara RT – Bologna N e Colunga – Grizzana;

relativamente alla realizzazione del Tecnopolo, saranno migliorati gli standard di esercizio incrementando i prelievi dalla rete di distribuzione e installando nuove tecnologie di trasformazione alta/media tensione.

Nella regione la realizzazione di tutti gli interventi porterà inoltre alla demolizione di 96 km di linee aeree e alla rimozione complessiva di 180 tralicci, attività che consentiranno di restituire ai territori e alle comunità locali oltre 140 ettari di terreno.