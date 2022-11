Terremoto nelle Marche, controlli in corso: cancellazione treni e ritardi fino a 4 ore

Il treno InterCity 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno IC 612 in partenza da Lecce alle ore 8:35 e in arrivo a Brindisi alle ore 8:56, Bari Centrale alle ore 11:43, Molfetta alle ore 12:10, Bisceglie alle ore 12:18, Trani alle ore 12:16, Barletta alle ore 12:36, Foggia alle ore 13:07, San Severo alle ore 13:23, Termoli alle ore 14:03, Vasto San Salvo alle ore 14:17, Pescara alle ore 15:00, Giulianova alle ore 15:21, San Benedetto del Tronto alle ore 15:34, Porto San Giorgio alle ore 15:51, Civitanova alle ore 16:04, Ancona alle ore 16:35, Senigallia alle ore 16:54, Fano alle ore 17:07, Pesaro alle ore 17:15, Rimini alle ore 17:45, Rimini Fiera alle ore 17:50, Cesena alle ore 18:05, Forlì alle ore 18:17, Faenza alle ore 18:27 e a Bologna Centrale alle ore 19:01. I passeggeri in partenza da Lecce e diretti a Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno InterCity 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) oggi è cancellato.

I passeggeri in partenza da Milano Porta Garibaldi, Milano Rogoredo, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma e Reggio Emiliia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Lecce.

I passeggeri in partenza da Modena, Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Civitanova, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto, Giulianova, Pescara, Vasto San Salvo, Termoli, San Severo, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Bari Centrale, Brindisi e diretti a Lecce possono utilizzare il treno IC 605 in partenza da Modena alle ore 11:26 e in arrivo a Lecce alle ore 19:55.

I passeggeri diretti a Polignano a Mare, Monopoli, Fasano e Ostuni possono utilizzare da Bari Centrale i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.