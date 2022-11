Terremoto oggi, scossa avvertita anche a Bologna

Si rincorrono le segnalazioni, dalla periferia al centro cittadino, ai comuni limitrofi, sono stati in tanti nella città metropolitana di Bologna ad aver avvertito una forte scossa di terremoto stamattina, 9 novembre, poco dopo le ore 7.

Terremoto oggi, testimonianze nel bolognese

"Qui a Borgo Panigale sentito bene la scossa", ci scrive Valeria, così come Giliberto che racconta: "Ore 7,10 abito al 7 piano di via della Barca, il letto mi balla così forte che mi spostava". Anche al San Donato, ai piani altri si è 'ballato'. "Sentita bene io abito al 5 piano" ci scrive Graziano, gli fa eco Monica , che dalla zona dell'ospedale Maggiore si scosse ne ha avvertite bene due. "Sentita molto bene anche in zona San vitale", avverte Vallì. Pure nel centro di Bologna qualche lampadario ha ballato, come ci dicono Tiziana - "Avvertite due scosse, la prima più forte (07.08). Ondulatorio" - e Tina "Bologna centro molto forte!!!"

Diverse le segnalazioni piovute dalla provincia felsinea - da Casalecchio a Sala Bolognese, a Baricella. E oltre - ma anche dal capoluogo emiliano. Spavento soprattutto per chi vive ai piani alti, dove qualche letto ha sobbalzato e qualche lampadario ondeggiato. E in quei brevi momenti - confida qualcuno via social - i ricordi sono volati a quel terribile maggio 2012, quando una violentissima scossa seminò morte e distruzione in Emilia. Sono passati 10 anni, ma la ferita sanguina ancora.

Non solo nel bolognese. Il sisma è stato avvertito indistintamente in varie regioni del centro nord Italia, dall'Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Toscana.

Terremoto ogg, epicentro Marche, serie di scosse ravvicinate

Si stanno acquisendo i dati definitivi, ma dalle prime informazioni si parla di una serie di scosse di magnitudo compresa tra 3.1 e 5.7 con epicentro in mare, lungo la costa pesarese. Secondo i dati ricavati dall'Ingv - Istituto di geofisica e vulcanologia - si è trattata di una serie di scosse ravvicinate. Nel dettaglio, tra le ore 7.07 di stamane e le ore 7.16 si sono registrate 4 scosse, la più lieve di magnitudo 3,1 e la più potente 5,7.

L'epicentro di tutte era la costa marchigiana pesarese (provincia di Pesaro Urbino)

La scossa più forte di magnitudo 5,7

La scossa di maggiore entità è stata la prima, ha raggiunto magnitudo 5,7, l'epicentro anche in quel caso in mare, tanto che secondo i dati dell'Ingv nessun Comune si trovava nel raggio di 20 km dal punto di origine del sisma.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti:

31 Km a NE di Fano (60888 abitanti)

35 Km a E di Pesaro (94582 abitanti)

47 Km a NW di Ancona (100861 abitanti)

61 Km a E di Rimini (147750 abitanti)

87 Km a E di Cesena (96758 abitanti)

(Ultimo aggiornamento ore 7.40: magnitudo e epicentro scosse)