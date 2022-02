Terremoto Emilia: continua lo sciame sismico, l'epicentro si sposta leggermente

Lo sciame sismico continua in Emilia. Dopo le due forti scosse di terremoto dello scorso 9 febbraio (la maggiore di magnitudo 4.2), ieri altri eventi sismici sono stati registratinel reggiano dalle primissime ore del mattino e fino alla serata.

Sono state in totale 7 le scosse giovedì 10 febbraio, con epicentro nella provincia di Reggio Emilia: l'ultima si è verificata poco dopo le 19 - di magnitudo 2.7, secondo quanto rilevato dall'istituto di Geofisica e vulcanologia (INGV)- e ha avuto epicentro a Novellara. I precedenti fenomeni invece avevano epicentro tra i comuni di Bagnolo e Correggio.

Eccetto la paura, che ha portato molta gente in strada durante le scosse più forti (avevrtite fino nel bolognese) e varie chiamate ai vigili del fuoco per sopralluoghi precauzionali, non si sono regsitrati danni ingenti, come ha precisato ieri l'amministrazione regionale dopo le ricognizioni del caso.