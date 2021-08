Scossa di terremoto 3.3 tra Bologna e Modena

Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 alle alle 5:49 tra le province di Modena e Bologna.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 26 km di profondità ed epicentro a 4 km da Zocca (Modena) e a 6 da Castel d'Aiano (Bologna).

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.3 è classificato come terremoto "molto leggero": in genere viene avvertito, ma non causa danni gravi.