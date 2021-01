Terrorismo di matrice suprematista, perquisizioni anche a Bologna

Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia ha dato corso a un'operazione antiterrorismo in ambienti della destra radicale.

Un 22enne è stato arrestato a Savona con perquisizioni nei confronti di altrettanti contatti qualificati dell'indagato che hanno interessato, oltre a Savona e Genova, anche Bologna, Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Perugia e Cuneo, come fanno sapere le Questure.

In particolare "l'indagato è accusato di aver costituito un'associazione con finalità di terrorismo nonché di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo". L'attività investigativa, diretta dalla procura della Repubblica distrettuale di Genova, è condotta dalle Digos del capoluogo ligure e Savona e dal Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno della Direzione centrale della Polizia di prevenzione-Ucigos - Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali. (dire)