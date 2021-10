Terza dose over60, l'Ausl rettifica: si aspetta accordo con medici di base

Dietrofont sulla terza dose per gli over 60: le somministrazioni non partiranno lunedì 18 ottobre, come precedentemente comunicato, ma non appena sarà firmato un patto con i medici di base.

La rettifica arriva dall'ausl di Bologna che precisa: "L’apertura delle agende di prenotazione e, di conseguenza, la somministrazione della terza dose ai soggetti con età pari o superiore a 60 anni (che hanno concluso il ciclo primario da almeno 6 mesi) verrà avviata a conclusione dell’accordo con i medici di medicina generale. Quest'ultimo sarà siglato ad inizio settimana valorizzando ulteriormente il ruolo del medico di Medicina generale e consentirà di modulare con più efficienza l’offerta vaccinale in modo più capillare per la popolazione candidata alla somministrazione della terza dose".

Dunque dovranno pazientare ancora un po' le oltre 200mila persone che, in tutta la provincia, sono interessate dalla somministrazione. Sospese al momento le prenotazioni mentre proseguono quelle per gli ultra 80enni.