Terza dose: prenotazione aperta a over18 dal 1 dicembre 2021

Da mercoledì 1 dicembre la Regione Emilia-Romagna comunica che si procederà alla prenotazione e somministrazione della terza dose per tutti i maggiorenni. E' l'ulteriore passo verso l'anticipazione della campagna vaccinale per tamponare la recrudescenza dei contagi: da lunedì 22 erano infatti partite le prenotazioni per la fascia 40-59, ma ora ci si avvia a una nuova apertura, con l'importante novità delle farmacie.

I criteri di prenotazione della terza dose per tutti i maggiorenni

Da lunedì 29 novembre -per i cittadini che hanno esaurito da almeno 5 mesi il ciclo di immunizzazione- sarà inoltre possibile spostare l’appuntamento già fissato tramite sms dell’Azienda, disdire o prenotare la terza dose del vaccino anti-covid anche nelle farmacie del territorio con il servizio FarmaCup. Entro la fine della prossima settimana, inoltre, sarà possibile vaccinarsi anche in farmacia se la farmacia è tra quelle che hanno aderito alla campagna vaccinale.

“Siamo nel pieno della quarta ondata pandemica, qui come in tutto il Paese e in tutto il mondo, con i contagi in costante crescita, ma rispetto a quelle precedenti abbiamo dalla nostra parte i vaccini- ha affermato l'assessore alla Salute Raffaele Donini-: esattamente un anno fa contavamo più di 250 ricoveri in terapia intensiva e oltre 2.600 nei reparti Covid, oggi sono circa un quinto. E i numeri continuano a dimostrare l’importanza assoluta della vaccinazione: in Emilia-Romagna la stragrande maggioranza delle persone ricoverate in terapia intensiva non è vaccinata”.