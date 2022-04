Vaccino, ancora quasi 80mila senza terza dose. L'Ausl: "Completate il ciclo"

Ad oggi nel Bolognese sono circa 77mila le persone senza dose booster del vaccino anti-Covid, pur essendo trascorsi 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario. Per questo l'Ausl Bologna lancia un appello a questi cittadini perché provvedano a prenotarsi e completare così il ciclo vaccinale.

Dall'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, infatti, "risulta che i vaccinati con dose booster hanno il 68% di rischio in meno di contrarre il Covid e il 91% di rischio in meno di contrarre l'infezione in modo severo e dunque l'ospedalizzazione", sottolinea l'Ausl. A fronte di questi dati, l'azienda ricorda "in particolare ai soggetti immunocompromessi e ai soggetti estremamente vulnerabili al covid-19 per età e/o fragilità, l'importanza e l'efficacia del completamento del ciclo vaccinale attraverso la somministrazione del booster".

Alla data di ieri, 6 aprile, sono in totale 2.186.029 le vaccinazioni somministrate negli hub e nei punti vaccinali dell'azienda Usl di Bologna dall'inizio della campagna anti-Covid.